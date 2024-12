DOMINUM: ratlos, verloren, verlassen?

Am 27. Dezember 2024 erscheint via Napalm Records das zweite Album "The Dead Don't Die" von DOMINUM. Heute gibt es mit 'We Are Forlorn' die nächste Single samt Video.



Dr. Dead zu 'We Are Forlorn':

"Das Böse ist erwacht. Meine Zombies sind gefährlicher, furchteinflößender und erfüllt von einer noch dunkleren Macht. Doch ihre Verwandlung geschah nicht einfach so - um Mitternacht, auf einem geheimen Friedhof, fand ein schattenhaftes Ritual statt. Ein einziger Tropfen des geheimen Elixiers, und die Untoten begruben sich ein weiteres Mal... Was dann geschah? Sieh es dir selbst im neuen Video an.

We Are Forlorn! Ein Lied, das Dunkelheit ausstrahlt, doch in seinem Herzen erzählt es von Zusammenhalt. We Are Forlorn - yet we rise united."



We Are Forlorn







https://www.youtube.com/watch?v=wKaE4lbX74c



Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: dominum the dead dont die we are forlorn