AVANTASIA lädt zur Creepshow ein

Am 28. Februar 2025 veröffentlicht AVANTASIA über Napalm Records das 10. Studioalbum "Here Be Dragons".



Damit die Wartezeit nicht ganz so lange wird, gibt es heute mit 'Creepshow' das erste Musik-Video daraus zu sehen.



Tobias Sammet zu 'Creepshow':

" 'Creepshow' ist die perfekte Single. Sie ist kurz und eingängig und unterstreicht eine Facette meiner Musik, die in den letzten Jahren etwas in den Hintergrund getreten ist. Das Stück hat etwas sehr Unbeschwertes und ist alles, nur nicht melancholisch. 'Creepshow' klingt frisch, wild und unerschrocken – eine schnörkellose, auf die Zwölf gehende Hymne. Und auch wenn sie streckenweise an mein frühes Schaffen erinnert, denke ich, dass wir es geschafft haben, das Ganze in einen typischen AVANTASIA-Song zu verwandeln, was nicht zuletzt auch vom dazugehörigen Videoclip unterstrichen wird. Dafür haben wir ein Geisterschloss in Nordengland gemietet und eine Nacht in der Welt der Gespenster und untoten Kreaturen verbracht – das Resultat ist das wohl aufwendigste und extravaganteste Musikvideo, das ich in meiner gesamten Karriere gedreht habe. Vielleicht augenzwinkernd, aber absolut von ernsthafter Qualität! Ich kann es kaum erwarten, 'Creepshow' nächstes Jahr auf unserer Tour live zu spielen und mit den Fans dabei die Läden zum Beben zu bringen!"



Creepshow







https://www.youtube.com/watch?v=SNEdqMFkXO4

Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: avantasia here be dragons creepshow