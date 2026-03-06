DOEDSVANGR kündigt neues Album an
Die international besetzte Black-Metal-Formation DOEDSVANGR hat für den 10.04.2026 sein drittes Studioalbum "Within the Flesh" angekündigt. Auf den gemeinsamen YouTube-Kanal, der Band und Soulseller Records, ist mit 'Black Sun Dissolutuon' ein Vorgeschmack auf das neue Werk zu finden.
"Within the Flesh" Trackliste:
01. Devil Bites Man
02. Black Sun Dissolutuon
03. Omnipath
04. Within The Flesh
05. Blodskam
06. The Pentagram Upon My Mouth
'07. Rites Of Thorns, Rise Of Flesh
DOEDSVANGR - BLACK SUN DISSOLUTION (OFFICIAL TRACK PREMIERE)
https://www.youtube.com/watch?v=8nvQgsQZrJc
