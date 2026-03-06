Rock meets Classic 2026 - Der letzte Vorhang mit großem Lineup.

Wie bereits bekannt, wird ROCK MEETS CLASSIC in diesem Jahr zum letzten Mal in der gewohnten Form über die Bühne gehen. Veranstalter Manfred Hertlein hat noch einmal alle Register gezogen und - wieder einmal- für ein hochkatäriges Lineup gesorgt. Mit dabei sein werden: JOEY TEMPEST (EUROPE); MICHAEL SCHENKER; TARJA TURUNEN (ex-NIGHTWISH); ERIC MARTIN (MR. BIG); RONNIE ATKINS (PRETTY MAIDS) und ROBERT HART (MANFRED MANN´S EARTH BAND).

2027 können sich Fans der Veranstaltungsreihe auf ein neues Konzerpt freuen. Manfred Hertlein zu Zukunftsplanung: Wir werden 2027 mit einem ganz neuen Konzept zurückkommen, verspricht der Produzent! Hertlein weiter: Wir sind jetzt schon fleißig dabei, mit unserem langjährigen Partner Rock Antenne etwas Großartiges auszuarbeiten!

MANFRED HERTLEIN VERANSTALTUNGS GMBH PRÄSENTIERT Rock meets Classic Farewell Tour 2026

Di., 07.04.2026 Frankfurt myticket Jahrhunderthalle

Mi., 08.04.2026 Kempten bigBox

Do., 09.04.2026 Nürnberg Arena Nürnberger Versicherung

Fr., 10.04.2026 Passau Dreiländerhalle

Sa., 11.04.2026 Regensburg Donau Arena

So., 12.04.2026 München Olympiahalle

Mo.,13.04.2026 Ingolstadt Saturn Arena

Tickets erhaltet Ihr bei EVENTIM

Hier gibt es noch einmal unseren Bericht aus 2025