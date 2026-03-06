Rock meets Classic 2026 - Der letzte Vorhang mit großem Lineup.
Wie bereits bekannt, wird ROCK MEETS CLASSIC in diesem Jahr zum letzten Mal in der gewohnten Form über die Bühne gehen. Veranstalter Manfred Hertlein hat noch einmal alle Register gezogen und - wieder einmal- für ein hochkatäriges Lineup gesorgt. Mit dabei sein werden: JOEY TEMPEST (EUROPE); MICHAEL SCHENKER; TARJA TURUNEN (ex-NIGHTWISH); ERIC MARTIN (MR. BIG); RONNIE ATKINS (PRETTY MAIDS) und ROBERT HART (MANFRED MANN´S EARTH BAND).
2027 können sich Fans der Veranstaltungsreihe auf ein neues Konzerpt freuen. Manfred Hertlein zu Zukunftsplanung: Wir werden 2027 mit einem ganz neuen Konzept zurückkommen, verspricht der Produzent! Hertlein weiter: Wir sind jetzt schon fleißig dabei, mit unserem langjährigen Partner Rock Antenne etwas Großartiges auszuarbeiten!
MANFRED HERTLEIN VERANSTALTUNGS GMBH PRÄSENTIERT Rock meets Classic Farewell Tour 2026
Di., 07.04.2026 Frankfurt myticket Jahrhunderthalle
Mi., 08.04.2026 Kempten bigBox
Do., 09.04.2026 Nürnberg Arena Nürnberger Versicherung
Fr., 10.04.2026 Passau Dreiländerhalle
Sa., 11.04.2026 Regensburg Donau Arena
So., 12.04.2026 München Olympiahalle
Mo.,13.04.2026 Ingolstadt Saturn Arena
