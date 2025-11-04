DISILLUSION auf Tour im Frühjahr 2026
Die deutsche Melodic/Progressive Death Metal-Band DISILLUSION geht im April und Mai 2026 auf Tour und macht dabei an acht Terminen in Deutschland und Österreich Halt. Als Support mit dabei: STELLVRIS und AN ABSTRACT ILLUSION.
Hier die Termine im Überblick:
15.04.26 Köln, Die Kantine Yard Club
18.04.26 Stuttgart, Club Zentral (+ STELLVRIS)
23.04.26 Berlin, Frannz Club (+ STELLVRIS)
24.04.26 Leipzig, WERK2-Kulturfabrik (+ STELLVRIS)
25.04.26 Rüsselsheim, Das Rind (+ STELLVRIS)
07.05.26 AT Vienna, Viper Room Vienna (+ An Abstract Illusion)
08.05.26 München, Backstage München (+ An Abstract Illusion)
09.05.26 Hamburg, @Betty_sankt_pauli (+ An Abstract Illusion)
