DIMMU BORGIR mit neuem Song jetzt und Album im Mai!
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Acht Jahre schon sind seit dem letzten DIMMU BORGIR-Album "Eonian" vergangen, jetzt melden sich die Norweger mit einem Doppelschlag zurück: das neue Album "Grand Serpent Rising" kommt am 22.05.2026 via Nuclear Blast in die Läden, schon jetzt wurde die erste Single 'Ulvgjeld & Blodsodel' veröffentlicht:
https://www.youtube.com/watch?v=1oOgpticdu0
Die Tracklist von "Grand Serpent Rising" liest sich wie folgt:
01. Tridentium
02. Ascent
03. As Seen In The Unseen
04. The Qryptfarer
05. Ulvgjeld & Blodsodel
06. Repository Of Divine Transmutation
07. Slik Minnes En Alkymist
08. Phantom Of The Nemesis
09. The Exonerated
10. Recognizant
11. At The Precipice Of Convergence
12. Shadows Of A Thousand Perceptions
13. Gjoll
Das Album kann man in unterschiedlichen Versionen hier vorbestellen:
https://www.nuclearblast.com/de/collections/dimmu-borgir
- Quelle:
- Band-Social-Media
- Redakteur:
- Jakob Ehmke
- Tags:
- dimmu borgir neues album 2026 ulvgjeld blodsodel grand serpent rising
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