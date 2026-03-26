DIMMU BORGIR mit neuem Song jetzt und Album im Mai!

Acht Jahre schon sind seit dem letzten DIMMU BORGIR-Album "Eonian" vergangen, jetzt melden sich die Norweger mit einem Doppelschlag zurück: das neue Album "Grand Serpent Rising" kommt am 22.05.2026 via Nuclear Blast in die Läden, schon jetzt wurde die erste Single 'Ulvgjeld & Blodsodel' veröffentlicht:

https://www.youtube.com/watch?v=1oOgpticdu0

Die Tracklist von "Grand Serpent Rising" liest sich wie folgt:

01. Tridentium

02. Ascent

03. As Seen In The Unseen

04. The Qryptfarer

05. Ulvgjeld & Blodsodel

06. Repository Of Divine Transmutation

07. Slik Minnes En Alkymist

08. Phantom Of The Nemesis

09. The Exonerated

10. Recognizant

11. At The Precipice Of Convergence

12. Shadows Of A Thousand Perceptions

13. Gjoll

Das Album kann man in unterschiedlichen Versionen hier vorbestellen:

https://www.nuclearblast.com/de/collections/dimmu-borgir

Quelle: Band-Social-Media Redakteur: Jakob Ehmke Tags: dimmu borgir neues album 2026 ulvgjeld blodsodel grand serpent rising