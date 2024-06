DIMBILD: Neuer Song 'Frostpiskan' am Start

Das Musikprojekt DIMBILD hat mit 'Frostpiskan' den ersten Song vom kommenden Album "Dunkelglöd" veröffentlicht. Unterstützung liefert Erik von MANEGARM. Das Album wird am 23.08.2024 via Hammerheart Records erscheinen.



DIMBILD entstand als halbakustisches Nebenprojekt des Musikers VINTERSORG im Jahr 2022. Hier lebt der er seine folkige Seite aus.



Die Tracklist liest sich so:

1. Frostpiskan

2. Om Dessa Hällar Kunde Tala

3. Horisont

4. Milstenen

5. Urtidslabyrinten

6. Ändlösa Sekunder

7. Stjärngnistor

8. Vilt, Kalt Och Ödsligt



Das Album kann bereits vorbestellt werden.

