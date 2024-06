DIE NERVEN: Neuer Song 'Große Taten' veröffentlicht

Die deutsche Rockband DIE NERVEN hat mit 'Große Taten' einen neuen Song veröffentlicht. Er stammt vom neuen Album "Wir waren hier", welches am 13.09.2024 via Glitterhouse Records erscheinen wird.



Die Tracklist liest sich so:

1. ALS ICH DAVONLIEF

2. DAS GLAS ZERBRICHT UND ICH GLEICH MIT

3. GROSSE TATEN

4. WIR WAREN HIER

5. WIE MAN ES NENNT

6. ACHTZEHN

7. BIS ANS MEER

8. ICH WILL NICHT MEHR FUNKTIONIEREN

9. SCHRITT FÜR SCHRITT ZURÜCK

10. DISRUPTION



Das sechste Album des Trios kann bereits vorbestellt werden.



Live ist die Band wie folgt zu erleben:



Festivals

22.06.2024 Stuttgart, Littmann Session at Staatsoper

28.06.2024 Lärz, Fusion Festival

19.07.2024 Waltenhausen, Ackerbeat Festival

02.08.2024 Raversbeuren, LOTT Festival

10.08.2024 Königswusterhausen, Bergfunk Open Air



"Auf der Flucht vor der Wirklichkeit"-Tour 2024

05.11.2024 Hannover, Faust

06.11.2024 Berlin, Astra Kulturhaus

07.11.2024 Essen, Zeche Carl

12.11.2024 Mannheim, Alte Feuerwache

13.11.2024 Nürnberg, z-Bau

14.11.2024 München, Technikum

26.11.2024 Hamburg, Fabrik

27.11.2024 Frankfurt, Das Bett

28.11.2024 Bielefeld, Forum

29.11.2024 Köln, Kantine

