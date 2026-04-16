DEVILDRIVER kündigt neues Album "Strike And Kill" an, erste Single veröffentlicht!
DEVILDRIVER hat für den 10.07.2026 das neue Album "Strike And Kill" via Napalm Records angekündigt. Die erste Single 'Dig Your Own Grave' kann hier angesehen bzw. angehört werden:
https://www.youtube.com/watch?v=MmxM1USsT2s
Die Tracklist von "Strike And Kill" liest sich wie folgt:
01. Dig Your Own Grave
02. Dead In The Water
03. Sanctified In Scars
04. Strike And Kill
05. In The Moonlight
06. Ride Or Die
07. Headed For The Fall
08. Shut The Silence On
09. Never Coming Home
10. Summoning Shadows
11. You're Just A Ghost
12. Oath Of Iron
13. All Bets Are Off
devildriver strike and kill neues album 2026 dig your own grave
