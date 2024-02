DEICIDE mit zweiter Single

Das Todeskommando DEICIDE veröffentlichte heute die zweite Single vom kommenden Album "Banished By Sin". Der neue Track 'Sever The Tongue' zeigt die Band dabei von einer etwas hymnischeren Seite. Das gesamte Album kommt am 26. April über Reigning Phoenix Music heraus.

Hier ist 'Sever The Tongue' zu hören:

Hier auch die Tracklist des Albums:

1. From Unknown Heights You Shall Fall

2. Doomed To Die

3. Sever The Tongue

4. Faithless

5. Bury The Cross...With Your Christ

6. Woke From God

7. Ritual Defied

8. Failures Of Your Dying Lord

9. Banished By Sin

10. A Trinity Of None

11. I Am I...A Curse Of Death

12. The Light Defeated