DARKSTORM-Festival 2025: Erste Bandbestätigungen

Für das 27. Darkstorm-Festival 2025 sind die ersten Bands bestätigt worden.



Diese sind:

PROJECT PITCHFORK

VNV NATION -Destructivism-

UMBRA ET IMAGO

WELLE:ERDBALL

FUNKER VOGT

ORANGE SECTOR

UNZUCHT

ZWEITE JUGEND

EXTIZE



Weitere Bandbestätigungen sollen folgen.



Karten gibt es wie immer an allen bekannten VVK-Stellen sowie bei City-Ticket in Chemnitz.



Die Veranstaltung findet am 25.12.2025 in der Stadthalle Chemnitz statt.

