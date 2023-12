DARKSTORM-Festival 2024: FRONT 242 als Headliner bestätigt

Noch bevor das diesjährige Darkstorm-Festival am 25.12.2023 in der Chemnitzer Stadthalle stattfindet, haben die Macher bereits für das kommende Jahr den Headliner bekanntgegeben. FRONT 242 wird dabei ein komplettes Konzertset spielen.



Am 24.02.2024 will der Veranstalter weitere Infos dazu sowie weitere Bands veröffentlichen.



Während die 25. Auflage in diesem Jahr bereits ausverkauft ist, können bereits für 2024 Tickets erworben werden.

Karten gibt es wie immer an allen bekannten VVK-Stellen sowie bei City Ticket in Chemnitz.