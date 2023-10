DARKSTORM-Festival 2023: AGONOIZE komplettiert das Programm

Das Darkstorm-Festival feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Wie gewohnt, findet die Veranstaltung am 25.12. in der Chemnitzer Stadthalle statt. Jetzt wurde mit der Bestätigung der Band AGONOIZE vermeldet, dass nun das Programm für dieses Jahr komplett ist.



Folgende Bands werden zu erleben sein:

VNV NATION

BLUTENGEL

DIARY OF DREAMS

HOCICO

SOLAR FAKE

AGONOIZE

TANZWUT

SOLITARY EXPERIMENTS

RUE OBERKAMPF

DIVE

ENEMY INSIDE

INTENT:OUTTAKE

Karten gibt es wie immer an allen bekannten VVK-Stellen sowie bei City Ticket in Chemnitz.



Alle weiteren Informationen gibt es auf der Festival-Homepage.