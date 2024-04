DARKNESS ist sauer

Und zwar so sauer, dass die Ruhrpott-Thrasher von DARKNESS das alles im Album-Opener 'Wake Up In Rage' verpackt haben.

Anbei auch Trackliste und Artwork der dazugehörigen Scheibe "Blood On Canvas", die am 26. April via Massacre Records erscheint:

01. Wake Up In A Rage

02. A Couple Of Kills

03. Night In Turmoil

04. Human Flesh Wasted

05. This And My Heart Beside

06. Truth Is A Whore

07. Defcon Four

08. Roots Of Resistance

09. Blood On Canvas