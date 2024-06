D-A-D mit neuem Lyric-Video

’The Ghost’ und ’1st, 2nd & 3rd’ lauteten die ersten Single-Auskoppelungen vom neuen D-A-D Album "Speed Of Darkness", welches am 4.Oktober 2024 via AFM erscheint. Nun folgt das Lyric-Video zu ’The Ghost’, dass ihr euch hier anschauen könnt:









Über eine ihrer brandneuen Singles ’The Ghost’ sagt die Band: 'The Ghost‘ ist ein epischer Knaller samt skandinavischer Melancholie. Ein Song über getrennte Liebe, Verlust und Hoffnung in einer fragmentierten Zeit. Über das Festhalten an etwas, das kommen könnte oder schon verschwunden ist.

D-A-D Live:

27.06.2024 DK Viborg, Tinghallen

28.06.2024 DK Malling, Malling Bjerge Festival

29.06.2024 DK Thisted, Thy Rock

06.07.2024 DK Nibe, Nibe Festival

11.07.2024 SE Svedala, Sommarrock

12.07.2024 DK Juelsminde, Juelsminde Havnefest

13.07.2024 DK Vig, Vig Festival

02.08.2024 DK Ringsted, Ringsted Festival

03.08.2024 DK Grindsted, Musik I Gryden

16.08.2024 DK Esbjerg, Suset Festival

16.08.2024 DK Holstebro, Open Air På Teaterpladsen

17.08.2024 DK Aabenraa, Kongehøj Festival

31.08.2024 DK Køge, Køge Festuge

06.09.2024 DK Ringe, Midtfyns Festival

07.09.2024 DK Silkeborg, Danmarks Største Vejfest

22.10.2024 NO Trondheim, Tapperiet

24.10.2024 NO Oslo, Sentrum Scene

25.10.2024 SE Stockholm, Fållan

26.10.2024 SE Göteborg, Gothenburg Film Studios

01.11.2024 DK Copenhagen, Royal Arena

08.11.2024 SE Malmö, Slagthuset

09.11.2024 SE Malmö, Slagthuset

27.11.2024 CH Pratteln, Z7

28.11.2024 DE München, Backstage (Werk)

29.11.2024 DE Aschaffenburg, Colos-Saal

01.12.2024 DE Heidelberg, Halle02

03.12.2024 DE Oberhausen, Turbinenhalle 2

04.12.2024 DE Nürnberg, Hirsch

05.12.2024 DE Berlin, Columbia Theater

06.12.2024 DE Hannover, Musikzentrum

07.12.2024 DE Hamburg, Docks

Foto: Per Morten Abrahamsen