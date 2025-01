Carla Harvey bringt uns News zu gleich zwei Bands

Die ehemalige BUTCHER BABIES Sängerin Carla Harvey hat uns an Weihnachten und direkt nach dem Jahreswechsel mit Neuigkeiten zu gleich zwei musikalischen Projekten beglückt.

Kurz nach ihrem Ausstieg bei den BUTCHER BABIES, welches sie vor allem damit begründet hatte, dass sie sich wieder deutlich mehr auf das Beerdigungsgeschäft konzentrieren wollte, hatte Harvey mit THE VIOLENT HOUR ein neues Bandprojekt angekündigt. Am ersten Weihnachtstag kam dann der Teaser und heute Nacht die Bestätigung, dass uns im Februar die erste Single erwartet. Wir können also gespannt sein und selbstverständlich halten wir euch hier bei POWERMETAL.de auf dem Laufenden.

Gleichzeitig mit der Single-Ankündigung erfolgte auch die Neuigkeit, dass Harvey die belgische Acid-House-Band LORDS OF ACID als Sängerin für deren kommendes Album verstärken wird. Sie schreibt, dass LORDS OF ACID neben PANTERA und GUNS N ROSES eine der 3 prägenden Bands ihrer Jugend war - wir dürfen also auch hier gespannt sein, was uns erwartet. Ob mit dieser Ankündigung auch Live-Shows in der Zukunft verbunden ist, steht noch nicht fest, aber Hoffnung darf man sich zumindest machen.

