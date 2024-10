CRYPTIC BLOOD gräbt sich durch die Haut

Die Wolfsburger Death Metaller CRYPTIC BROOD haben ihr drittes Full-Length-Album "Necrotic Flesh Bacteria" angekündigt, das am 1. November 2024 über War Anthem Records auf CD und in digitalen Versionen erscheinen wird.

"Indem sie ihre musikalischen Einflüsse auf ein neues Level heben, beweist das Trio, dass auch nach mehr als zehn Jahren in konstanter Besetzung immer noch jede Menge Giftschlamm in ihren Adern zirkuliert, um euch mit verrottetem Metal of Death zu infizieren.

Roher Death Metal trifft auf grässlichen Grindcore trifft auf geschmacklosen Doom!"

Hört hier in den Vorab-Track 'Digging Through Skin' rein:

Digging Through Skin

https://www.youtube.com/watch?v=Wq0TW8-AC0Q

Trackliste:

1. Acid Fumes

2. Digging Through Skin

3. Oozing Pox

4. Viscid Fluid

5. Hallucinogen Poison

6. The Pile Of Flesh Is Served

7. Realm Of Rot

8. Necrotic Flesh Bacteria

9. Reeking Pitted Innards