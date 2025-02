COLOSSEUM: Tourdaten Frühjahr 2025 - Update

Von der Jazz-Rock-Band COLOSSEUM aus dem UK liegen aktualisierte Daten ihrer "Out Into The Fields Tour" vor:



22.03. Paderborn, Paderhalle

24.04. Göttingen, Musa

25.04. Stuttgart, Theaterhaus

26.04. Wissen, Kulturwerk

28.04. A-Salzburg, Rockhouse

29.04. Nürnberg, Hirsch

01.05. HU-Budapest, MOM Kult

02.05. A-Wien, Porgy & Bess

03.05. A-Innsbruck, Treibhaus

06.05. Augsburg, Spectrum

07.05. Bensheim, Musiktheater Rex

08.05. Marburg, KFZ

09.05. Hamburg, Markthalle

11.05. Hannover, Pavillon

12.05. Berlin, Kesselhaus

14.05. Freiburg, Jazzhaus

16.05. Koblenz, Café Hahn

17.05. Oldenburg, Kulturetage



