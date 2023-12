BRIGHT AND BLACK mit neuem Video

Am 26. Januar 2024 wird "The Album" von BRIGHT AND BLACK veröffentlicht. Metalmusik verschmilzt mit Orchestermusik und Musiker, die alle in der Metalszene verwurzelt sind, komponieren direkt für das Orchester und so entstehen vollkommen neue Klänge.



Zum ersten Vorgeschmack 'Nidhugg' gibt es jetzt auch ein beeindruckendes Video.



Nidhugg







https://www.youtube.com/watch?v=f2XZkScM9rw

Quelle: Band Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: bright and black the album nidhugg video