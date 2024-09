BONJOUR TRISTESSE mit zweitem Vorab-Track

Heute erscheint mit 'Lightbearer' die zweite Single des neuen BONJOUR TRISTESSE-Albums "The World Without Us“, welches am 18. Oktober via Supreme Chaos Records veröffentlicht wird.

Mastermind Nathanael über die Idee hinter 'Lightbearer': "Der Song 'Lightbearer' wurde von Michail Bakunins Religions- und Staatskritik inspiriert und stellt darauf aufbauend den Teufel nicht als Verführer, sondern als Befreier der vom Christentum unterdrückten Menschheit dar. Er wird zum Lichtbringer, der die versklavten Massen in die Freiheit führt. Der Song ist Teil des neuen Albums "The World Without Us" der Black Metal Band Bonjour Tristesse. Das Lyricvideo zu 'Lightbearer' unterstreicht die gesellschaftskritische Dimension des neuen Albums."

Lightbearer

https://www.youtube.com/watch?v=WSuubYtIk9c