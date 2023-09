BLIND GUARDIAN: Endlich die Tour zu

Da sich pandemiebedingt die gesamte Tour zum Jubiläum von "Somewhere Far Beyond" verschoben hatte, musste die Sause zum neuen Album leider ebenfalls nach hinten terminiert werden. Doch jetzt endlich ist es soweit - ein Jahr nach dem Release von "The God Machine" darf die Band mal mehr Songs als 'Violent Shadows' in die Setlist integrieren.

Ich jedenfalls bin schon mehr als gespannt, welche Nummern sich die vier Krefelder rauspicken und wie diese dann in ihrer Live-Fassung klingen. Aber wir sollten uns sputen, denn die ersten Daten inklusive dem Warm-Up in Krefeld am 21.09 sind bereits ausverkauft.

22.09. - Saarbrücken, Garage

23.09. - Frankfurt, Batschkapp

28.09. - Berlin, Huxleys

29.09. - Stuttgart, Liederhalle Beethoven

30.09. - Lichtenfels, Stadthalle

02.10. - Köln, E-Werk

03.10. - Mailand, Alcatraz

04.10. - Rom, Atlantico

07.10. - Athen, Floyd

13.10. - Hamburg, Große Freiheit (ausverkauft)

14.10. - Dresden, Alter Schlachthof

15.10. - Oberhausen, Turbinenhalle

16.10. - München, Backstage (ausverkauft)

18.10. - Wien, Gasometer

20.10. - Coesfeld, Fabrik

21.10. - Osnabrück, Hyde Park