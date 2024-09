BLIND CHANNEL covert BACKSTREET BOYS

Nach der Veröffentlichung ihres Albums "Exit Emotions" im März 2024, veröffentlichen die finnischen Nu-Metal-Stars BLIND CHANNEL endlich ihr legendäres Cover 'Everybody (Bloodbros Back)' der BACKSTREET BOYS-Hitsingle 'Everybody (Backstreet's Back)' von 1997. Das Cover, das bereits in den USA und Europa Teil der Live-Setliste der Band war, kann bereits als Fan-Favorit betrachtet werden und verwandelt den ursprünglichen Boyband-Popsong in einen energiegeladenen Headbanger.



Der Track wird von einem beeindruckenden Musikvideo begleitet, das die Entwicklung und den Erfolg der Band in den letzten drei Jahren Revue passieren lässt und ihr unermüdliches Engagement für ihre Karriere demonstriert.



Everybody (Bloodbros Back)





https://www.youtube.com/watch?v=mWKXsFd4T0s