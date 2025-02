BLACK FLAG: Legendäre Punkrock-Band kommt nach Deutschland

Zwölf Jahre hat es gedauert und nun ist es wieder so weit: Die wegweisende US-Punkrock/Hardcore-Band BLACK FLAG kommt wieder nach Deutschland. Insgesamt stehen drei Konzerte an. Im Fokus der Setlist sollen dabei die ersten vier Jahre der Band stehen. Außerdem gibt die Gruppe in den Hinweis, dass sie an neuem Material arbeitet. Ob dies bei den angekündigten Gigs bereits präsentiert wird, ist jedoch unklar.

25.06.25 München – Backstage

26.06.25 Berlin – SO 36

27.06.25 Leipzig – Conne Island