BLACKWATER HOLYLIGHT: Pazifische Riffgiganten ganz in Rot
22.01.2026 | 10:28
Das Trio aus Portland wird am 30.06.2026 das neue Album "Not Here Not Gone" über Suicide Squeeze Records erscheinen lassen. Zudem sind die drei Bandfrauen mit ihrem druckvollen Psychedelic Metal Sound beim diesjährigen Desertfest in Berlin Mitte Mai 2026 zu erleben.
