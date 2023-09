BLACKBRIAR: Für immer und einen Tag...

Am 29. September veröffentlicht BLACKBRIAR via Nuclear Blast das Album "A Dark Euphony". Mit 'Forever And A Day' könnt ihr euch eine weitere Auskopplung daraus anhören.



Forever And A Day







https://www.youtube.com/watch?v=jNhqTGw_hIg

