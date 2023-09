BELPHEGOR macht weiter live Europa unsicher

Die Black-Death-Metal-Titanen BELPHEGOR kündigen weitere Daten für ihre "30 YEAR ANNIVERSARY PROCESSIONS"-Tour quer durch Europa an. Dabei liegt ihr Hauptaugenmerk natürlich auf ihrem neuesten Album "The Devils".



Als besondere Gäste sind ARKONA (RUS), Alex Krull's ATROCITY (GER) und CONFESS (NO/IRAN) dabei.



BELPHEGOR – 30 YEAR ANNIVERSARY PROCESSIONS, mit ARKONA (RU), ATROCITY, CONFESS:



01.12.2023 - CH - Aarburg, Musigburg

02.12.2023 - I - Milan, Black Winter Fest

03.12.2023 - F - Limoges, CCM John Lennon

04.12.2023 - F - Paris, Petit Bain

05.12.2023 - F - Lyon, La Rayonne

07.12.2023 - F - Epinal, La Souris Verte

08.12.2023 - D - Mannheim, MS Connexion

09.12.2023 - D - Glauchau, X-Mass In Hell Fest,

10.12.2023 - D - Essen, Turock

12.12.2023 - UK - Sheffield, Corporation

