BEHEMOTH singlet

BEHEMOTH meldet sich mit dem neuen Song 'Lvciferaeon' zurück.

Das dazugehörige Scheibchen "The Shit Ov God" erscheint am 09.05.2025 über Nuclear Blast.

Die Tracks:

01. The Shadow Elite

02. Sowing Salt

03. The Shit Ov God

04. Lvciferaeon

05. To Drown The Svn In Wine

06. Nomen Barbarvm

07. O Venvs, Come!

08. Avgvr (The Dread Vvltvre)

Lvciferaeon

https://www.youtube.com/watch?v=Dq5YMVll-Mw