BEAST IN BLACK und GLORYHAMMER gemeinsam auf Tour

Die "Glory and the Beast - Double Headline Tour 2024" von BEAST IN BLACK und GLORYHAMMER findet im Januar/Februar 2024 statt. Als Support wird BROTHERS OF METAL dabei sein.



GLORY AND THE BEAST – DOUBLE HEADLINE TOUR 2024

SPECIAL GUEST: BROTHERS OF METAL



10.01.24 SE-Stockholm, Arenan Fryshuset

11.01.24 NO-Oslo, Sentrum Scene

12.01.24 DK-Roskilde, Epic Fest

13.01.24 DE-Hamburg, Edel Optics Arena

14.01.24 NL-Tilburg, 013 Poppodium

16.01.24 CH-Zürich, Volkshaus

17.01.24 IT-Milan, Alcatraz

19.01.24 DE-München, TonHalle

20.01.24 HU-Budapest, Barba Negra Red Stage

21.01.24 CZ-Zlin, Sports Hall Datart

23.01.24 AT-Vienna, Gasometer

24.01.24 PL-Krakow, Studio

26.01.24 DE-Leipzig, Haus Auensee

27.01.24 DE-Oberhausen, Turbinenhalle

28.01.24 DE-Wiesbaden, Schlachthof

30.01.24 FR-Paris, Olympia

01.02.24 BE-Brussels, Ancienne Belgique

02.02.04 DE-Geiselwind, Eventhalle

03.02.04 DE-Stuttgart, Wagenhallen

04.02.04 DE-Saarbrücken, Garage

06.02.04 UK-London, O2 Forum Kentish Town

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: glory and the beast tour 2024 beast in black gloryhamemr brothers of metal