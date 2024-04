BAT gibt den 'Streetbanger'

Auch wenn ich nicht recht weiß, wer da nun was gegen was-auch-immer auf der Straße schlägt, hier ist jedenfalls das Stück 'Streetbanger' vom am 17. Mai erscheinenden "Under The Crooked Claw":

BAT würde von den beiden Gitarristen der Band MUNICIPAL WASTE gegründet, das kommende Album its das zweite nach dem 2016er "Wings Of Chains".