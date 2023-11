BATTLE BEAST 2024 auf

Die kürzlich verschobene UK- und EU-Tournee wurde für das nächste Jahr neu angesetzt. In Deutschland steht am 23. September 2024 Berlin auf dem Plan, Tour-Support sind die Finnen von BRYMIR.



Die anderen Tourdaten seht ihr hier:



CIRCUS OF DOOM OVER EUROPE - 2024 TOUR



23 Sep 2024 DE Berlin, Hole 44

24 Sep 2024 NL Haarlem Patronaat

25 Sep 2024 BE Antwerpen, Zappa Club

27 Sep 2024 UK Southampton, The 1865

28 Sep 2024 UK London, Electric Brixton

29 Sep 2024 UK Birmingham, XOYO

30 Sep 2024 UK Glasgow, Garage

01 Okt 2024 UK Manchester, Academy 2

03 Okt 2024 UK Bristol, Marble Factory

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: battle beast circus of doom over europe - 2024 tour