BAD LOVERZ: Erster Song der legendären 80er Band ist ein Feature mit SALTATIO MORTIS

Zugegebenermaßen ist die Band BAD LOVERZ derzeit ein kleiner Internetgag, denn sie stammt nicht wirklich aus den 1980er Jahren. Mit Veröffentlichung des ersten Songs 'The Look' wird klar, dass sich - wie von vielen vermutet - hinter der Gruppe SALTATIO MORTIS versteckt. Die Mittelalter-Rocker hatten gemeinsam mit ELECTRIC CALLBOY die ominöse Gruppe BAD LOVERZ als Support für die eigene Tour bzw. für das Escalation Fest angekündigt, was bei Fans für einige Irritationen gesorgt hatte. Niemand wusste, wer diese angebliche Band sei. Es gab nur Informationen, dass sie in den 1980er Jahren berühmt gewesen sein soll.

Nun ist das Rätsel also gelöst. Allerdings spielt SALTATIO MORTIS als BAD LOVERZ nicht seinen normalen Sound, sondern das Septett lebt mit diesem Alias die Leidenschaft für die 80er Jahre aus und performt Lieder aus diesem Jahrzehnt in neuem Gewand. 'The Look' ist somit auch keine Eigenkomposition, sondern stammt im Original von Roxette. Der Song ist bereits auf allen Streamingplattformen zu hören. Die Videopremiere findet am 01.02.2025 um 19 Uhr statt.