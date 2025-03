Anime Meets Metal: HANABIE.s neues Musikvideo zu

Anime meets Metalcore meets Punkrock meets ... das pure Chaos, genannt "Harajukucore". Die japanische Band HANABIE. hat mit "Tasty Survivor" ein neues Musikvideo am Start - die eigentliche Single erschien bereits vor ein paar Wochen. Das Lied ist gleichzeitig auch der offizielle Theme-Song zur postapokalyptischen Anime-Serie "Momentary Lily", die seit Jahresbeginn auf Tokyo MX läuft und international über den Anbieter Crunchyroll gestreamt wird.

Sängerin Yukina über die Inspiration zu diesem Song: "Das ist unsere allererste Zusammenarbeit mit einem Anime, und wir haben diesen Song speziell dafür geschrieben! Der Song spiegelt die Welt und die Charaktere von Momentary Lily wider und fängt gleichzeitig die Essenz unseres Bandlebens ein. Von der intensiven 'Fressen oder gefressen werden'-Stimmung von Live-Band-Battles bis hin zum aufregenden Aufbau des Refrains spiegelt er die Art und Weise wider, wie wir uns für eine Live-Show aufwärmen und die Vorfreude der Fans auf das Konzert. Wir hoffen, dass dieser Song zu einer Energiequelle für alle wird, die ihr Leben überall auf der Welt in vollen Zügen genießen!"

Matsuri, Gitarristin und Sängerin, fügt hinzu: "Vor allem die Intensität des Intros wurde von den Kampfszenen des Anime inspiriert, daher würden wir uns freuen, wenn ihr auf jedes Detail achtet. Es gab so viele Verbindungen zwischen HANABIE. und den Charakteren von Momentary Lily, und wir haben all diese Emotionen in den Text einfließen lassen."

HANABIE. - Tasty Survivor

https://www.youtube.com/watch?v=rxx-0sZlb1c

Quelle: Hanabie Instagram Redakteur: Michael Vogt Tags: hanabie tasty survivor anime momentary lily