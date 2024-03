AXEL RUDI PELL: Neues Album

Es ist soweit: Saitenhexer AXEL RUDI PELL hat Details zu seinem neuen, mittlerweile 22. Album "Risen Symbol" bekanntgegeben. Der neue Silberling, der natürlich auch auf Vinyl und vielen verschiedenen anderen Editionen erscheint, wird am 14. Juni 2024 via SPV/Steamhammer veröffentlicht. Bereits am 3. April erscheint die erste Single 'Guardian Angel'.

Eingespielt wurde die Scheibe von Johnny Gioeli (vocals), Volker Krawczak (bass), Bobby Rondinelli (drums), Ferdy Doernberg (keys) und eben Axel Rudi Pell (guitars).

Trackliste:

01. The Resurrection (Intro)

02. Forever Strong

03. Guardian Angel

04. Immigrant Song

05. Darkest Hour

06. Ankhaia

07. Hell's On Fire

08. Crying In Pain

09. Right On Track

10. Taken By Storm

Außerdem sind folgende Daten im Sommer bereits bestätigt:

19.07. Augsburg - Spectrum

20.07. Pyras - Pyraser Classic Rock Night

26.-28.07. Seebronn - Rock Of Ages

31.07.-03.08. Wacken - Wacken Open Air

16.-18.08. CH-Vallamand - Rock The Lakes