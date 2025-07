AVATAR Stück für Stück

Das Göteborg bekannt für seine Melodic-Death-Metal-Bands ist, dürfte allgemein bekannt sein. In die Kerbe der neunziger Urgesteine sticht auch AVATAR hinein und hat eine weitere Single, im gewählten Genre, veröffentlicht. Nach dem letzten Langspieler "Dance Devil Dance" (2023) kommen immer wieder neue Werke des Fünfergespanns in homöopathischen Dosen ans Licht.

Aktuell lassen die Mannen 'In the Airwaves' auf die Fans los.





In the Airwaves (Official Music Video)







https://www.youtube.com/watch?v=qhZYvpydl9A

