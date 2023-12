AT THE PLATES: Death Metal aus den Staaten

Die Jungs von AT THE PLATES haben mit "Omnivore" ein neues Album am Start.

Als kleinen Appetizer gibt es Artwork und Trackliste der am 05. Januar erscheinenden Scheibe für euch.

01. With Their Cutlets, He’ll Marinate

02. Kitchen Gone

03. Punish My Waistline

04. Terminal Filet Disease

05. Omnivore

06. Roastwell 47

07. Open Buffet Surgery

08. Incarnated Syrup Abuse

09. Into Everlasting Fryer

10. Northern Frites

