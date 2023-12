TV-Tipp: Traditioneller Konzerttag an Silvester bei 3Sat

Wie in jedem Jahr sendet 3Sat auch am letzten Tag 2023 Konzertausschnitte. An diesem Silvestertag stehen u.a. LYNYRD SKYNYRD, MICK FLEETWOOD, ERIC CLAPTON, die WINGS, SANTANA und wie in jedem Jahr die ROLLING STONES auf dem Programm. Eine ausführliche Übersicht ist auf der Website verfügbar.

