ATTIC mit neuer Scheibe

Die Dritte aus dem Hause ATTIC ist fällig.

Mit "Return Of The Witchfinder" kehren die Jungs zurück und haben nebst Titel auch Trackliste und Artwork für uns am Start.

Das Album ist für den 21. März via Ván Records angekündigt.

01. The Covenant

02. Darkest Rites

03. Hailstorm And Tempest

04. The Thief's Candle

05. Return Of The Witchfinder

06. Offerings To Baalberith

07. Azrael

08. Up In The Castle

09. The Baleful Baron

10. Synodus Horrenda