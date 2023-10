ATTIC STORIES: Debüt-EP

Die deutsche Pop-Punk-Band ATTIC STORIES hat am heutigen Tage ihre Debüt-EP "Teenage Wasteland" via Easthaven Records / The Orchard veröffentlicht. Gleichzeitig startet zum Release eine Tour. Zudem wurde zur Single 'Neverland' ein Video herausgebracht.



Die Tracklist liest sich so:

01. Neverland

02. Oh Little Boy

03. See You In Hell

04. Rabbit Hole

05. Lights



Die EP ist ab sofort auf allen Streaming Plattformen und als LP verfügbar.



Live ist die Band wir folgt zu erleben:

20.10. Karlsruhe, Alte Hackerei (Release Show)

21.10. Horb, Marmorwerk

26.10. Karlsruhe, Home of Blues (Exklusive Acoustic In-Store Show)

27.10. Gelnhausen, Lorbass

28.10. Braunschweig, b58

03.11. Neustadt, Soku

04.11. Kupferdächle, Pforzheim

10.11. Ulm, Club Schilli

11.11. Würzburg, b-hof

24.11. Winterthur (CH), Gaswerk

25.11. Offenburg, Spitalkeller

