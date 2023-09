AS THE PALACES BURN: Neuer Clip

Soeben hat die Metaltruppe AS THE PALACES BURN aus Brasilien einen Audioclip zu 'Lord Underrated' veröffentlicht, der neuesten, digitalen Single vom Album "Drowning Into Shadows", das für den 31. Oktober angekündigt ist.





