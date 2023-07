AS EVERYTHING UNFOLDS auf Tour mit EAT YOUR HEART OUT

AS EVERYTHING UNFOLDS, die fünfköpfige Post-Hardcore-Band aus Großbritannien, geht im Herbst auf große “Ultraviolet”-Tour durch Deutschland. Unterstützt wird sie dabei von der australischen Band EAT YOUR HEART OUT.



Die Band wird an folgenden Terminen in Deutschland auftreten:



15.09.2023 - Hamburg, Headcrash

16.09.2023 - Dresden, Club Puschkin

20.09.2023 - München, Backstage Club

21.09.2023 - Stuttgart, Im Wizemann (Studio)

22.09.2023 - Memmingen, Kaminwerk

24.09.2023 - Köln, MTC



Sichert euch jetzt eure Tickets über die Seite der Band!





