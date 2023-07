ANNISOKAY auf Tour mit SAMURAI PIZZA CAIS und FIXATION

Die deutsche Band ANNISOKAY kündigt die größte Tour ihrer Karriere an. Die Fans können sich auf über 23 Shows in 9 Ländern freuen! Nach ausverkauften Konzerten als Support von ELECTRIC CALLBOY in Frankreich und UK und einer sehr erfolgreichen eigenen Headline-Tour im Frühjahr 2022 kommt nun das nächste Ausrufezeichen der deutschen Band. Unterstützt werden sie dabei auf den ersten Terminen von SAMURAI PIZZA CAIS und später von FIXATION, einem Geheimtipp aus Norwegen.

Die Daten:

02.10.2023: Im Wizemann (Halle), Stuttgart*

03.10.2023: Szene Wien, Wien*

05.10.2023: Club Tante JU, Dresden*

06.10.2023: Columbia Theater, Berlin*

07.10.2023: Gruenspan, Hamburg*

08.10.2023: Musikzentrum Hannover, Hannover*

17.10.2023: Essigfabrik, Köln**

18.10.2023: Batschkapp, Frankfurt**

24.10.2023: HIRSCH, Nürnberg**

25.10.2023: Backstage Werk, München**

26.10.2023: Sputnikhalle, Münster**

*Support: SAMURAI PIZZA CAIS

**Support: FIXATION



Sichert euch jetzt eure Tickets auf Eventim!