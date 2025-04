ANNIHILATOR: Die 90er leben!

In den kommenden Jahren wird earMUSIC ANNIHILATOR mit einer Reihe von CD- und Vinyl-Neuauflagen ihres begehrten Backkatalogs Tribut zollen. Jedes Studioalbum erscheint in einer neu remasterten Version, auf hochwertigem schwarzen 180g Vinyl im Gatefold sowie als CD-Digipak Edition. Beide Formate bieten ein überarbeitetes Artwork und enthalten brandneue Liner-Notes von Alex Milas (u. a. Metal Hammer UK), der für diese Reissue-Reihe ein exklusives Interview mit Jeff Waters geführt hat.



Zudem werden die zahlreichen Demoaufnahmen und Bonustracks aus den jeweiligen Album-Epochen erstmals im Rahmen der Reissue-Reihe sowohl auf CD als auch in digitalen Shops als gesammelte Edition erhältlich sein.



Die Neuauflage des Katalogs beginnt am 6. Juni 2025 und widmet sich einer entscheidenden Ära in der Geschichte von Annihilator. Mit der Wiederveröffentlichung von "King Of The Kill" (1994), "Refresh The Demon" (1996) und "Remains" (1997) werden Alben von der Mitte bis zum Ende der 90er-Jahre präsentiert, die Jeff Waters’ beeindruckende Entwicklung als Songwriter, Gitarrist und Produzent widerspiegeln.





