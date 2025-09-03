AMBUSH fürchtet das Blut

Diesen Freitag ist es soweit. Dann stellen die schwedischen Stahlträger AMBUSH über Napalm Records ihr neues und viertes Studioalbum in die Läden, welches auf den Titel "Evil In All Dimensions" hört.

Wer sich ob des Kaufs noch unschlüssig ist, sollte daher unbedingt in den letzten Vorab-Song 'I Fear The Blood' reinlauschen.

I Fear The Blood

https://www.youtube.com/watch?v=S8Yq8KZ6lCw