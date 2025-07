ALTER BRIDGE - Neues Album, neue Tour!

Lange musste man warten, jetzt ist die Katze aus dem Sack. Am 9. Januar 2026 erscheint via Napalm Records das achte Album von ALTER BRIDGE! Die Ankündigung des selbstbetitelten Albums geht einher mit einer Europa-Tour, unterstützt von DAUGHTRY und SEVENDUST.

Erste Formate von "Alter Bridge" können ab sofort hier vorbastellt werden. Weitere Formate sollen folgen. Die Trackliste liest sich folgendermaßen:

"Alter Bridge" Trackliste:01. Silent Divide02. Rue The Day03. Power Down04. Trust In Me05. Disregarded06. Tested And Able07. What Lies Within08. Hang By A Thread09. Scales Are Falling10. Playing Aces11. What Are You Waiting For12. Slave To Master

Zeitgleich mit der Ankündigung ihres neuen Albums enthüllt ALTER BRIDGE die große "What Lies Within Tour". Die 31 Shows umfassende Europatour beginnt am 15. Januar 2026 in Deutschland und endet am 5. März in Nottingham (UK). Der Vorverkauf startet am 18. Juli. Alle Infos und VIP-Packages gibt es hier. Die Termine für den deutschsprachigen Raum sehen folgendermaßen aus:

Quelle: Napalm Records/Head Of Promotion Redakteur: Chris Schantzen Tags: alter bridge what lies within tour2026 daughtry sevendust myles kennedy

15.01.2026 – (DE) Hamburg, Sporthalle25.01.2026 – (DE) Berlin, Columbiahalle30.01.2026 – (AT) Wien, Gasometer05.02.2026 – (CH) Zürich, The Hall17.02.2026 – (DE) Oberhausen, Turbinenhalle20.02.2026 – (DE) München, Zenith