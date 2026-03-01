ALL THEM WITCHES: Konzertreise streift Deutschland
01.03.2026 | 22:05
Das Quartett aus dem schwitzenden Süden der Vereinigten Staaten ist immer eine Wundertüte geblieben.
Nachdem seit kurzem ein neues Stück ' Red Rocking Chair' vielleicht (?) ein neues Album ankündigt, sind auf jeden Fall drei Termine im Frühsommer auf unseren Bühnen der Umgebung bestätigt.
23.06.2026 - Hamburg- Markthalle
30.06.2026 - Stuttgart- LKA Longhorn
03.07.2026 - Leipzig - Parkbühne
- ALL THEM WITCHES
- Mathias Freiesleben
- all them witches neuer song tour juli 2026 psychedelic powermetalde
