ALL THEM WITCHES: Konzertreise streift Deutschland

Das Quartett aus dem schwitzenden Süden der Vereinigten Staaten ist immer eine Wundertüte geblieben.

Nachdem seit kurzem ein neues Stück ' Red Rocking Chair' vielleicht (?) ein neues Album ankündigt, sind auf jeden Fall drei Termine im Frühsommer auf unseren Bühnen der Umgebung bestätigt.

23.06.2026 - Hamburg- Markthalle

30.06.2026 - Stuttgart- LKA Longhorn

03.07.2026 - Leipzig - Parkbühne

Tickets dafür gibt es hier.



