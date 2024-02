ALESTORM, PATTY GURDY, ein toter Plünderer und irgendetwas mit einer Katze...

Am 22. März erscheint über Napalm Records die neue ALESTORM-EP "Voyage of the Dead Marauder". Heute gibt es eben diesen Titeltrack als Video. Dabei ist Patty Gurdy, die ihrer Drehleier und ihrem atemberaubenden Gesang eine einzigartige Atmosphäre in den Song bringt. Die EP ist der Nachfolger des siebten Studioalbums "Seventh Rum Of A Seventh Rum", das ausgerechnet auf #7 der deutschen Albumcharts landete.



Chris Bowes kommentiert:

"Schon als kleines Mädchen habe ich davon geträumt, in einer dieser Symphonic-Metal-Bands mit Frontfrau zu spielen, bei denen die identisch aussehenden Kerle im Hintergrund verschwimmen, während eine Dame alleine vorne steht und wahnsinnig gut singt. Dank Patty Gurdy sind alle meine Träume wahr geworden! Ich hoffe, der Song gefällt euch, wir finden ihn zumindest alle gut. Meine Lieblingsstelle ist eindeutig, wenn sich die Katze in ein Skelett verwandelt."



Das wollt ihr euch doch nicht entgehen lasen, ODER?



Voyage Of The Dead Marauder, feat. PATTY GURDY (Official Video)







https://www.youtube.com/watch?v=LT7HqIP55tI



