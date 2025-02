AIRFORCE und der verfluchte Mond

Ein halbes Jahrzehnt nach ihrem letzten Studioalbum " Strike Hard", kehrt die britische NWOBHM-Band AIRFORCE, feat. Doug Sampson (ex-Iron Maiden), mit ihrem brandneuen Album "Acts of Madness" zurück. Das Album erscheint am 21. Februar 2025.

Aktuell stellt die Band ihr neues Video 'Cursed Moon' vor:



"Acts Of Madness" Trackliste:



01. Among The Shadows

02. Life Turns To Dust

03. The Fury

04. Cursed Moon

05. Sniper

06. Lost Forever

07. Westworld

08. Heroes

09. Obliterated

10. Hacksaw Ridge

11. Strange World (Iron Maiden cover)





AIRFORCE sind:

Lino - Vocals

Chop Pitman - Guitars

Tony Hatton - Bass

Doug Sampson - Drums



Demnächst wird AIRFORCE neben ihrem bereits angekündigten Live-Auftritt beim Harder than Rock Festival 2025 in Zagreb viele weitere Club- und Festivalauftritte für dieses Jahr bekannt geben.