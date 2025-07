Das französische Metalprojekt AEDAN SKY kündigt für den 12. September das Konzeptalbum "The Universal Realm" an. Die erste, digitale Single ist 'Beyond The Vortex Of Time'.







https://www.youtube.com/watch?v=hDtkO_d8xJQ

Quelle: Asher Media Relations Redakteur: Stefan Kayser Tags: aedan sky the universal realm beyond the vortex of time