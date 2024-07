ACCEPT feiert 2025 ihr 50-jähriges Jubiläum!

Die deutsche Heavy-Metal-Legende ACCEPT feiert ab 2025 ihr 50-jähriges Bestehen. Zur Feier dieses gigantischen Meilensteins wird die Band mit einer einzigartigen Jubiläums Tour Ende 2025 den Geburtstag der Band einläuten. Anfang 2026 wird das Jubiläumsalbum erscheinen.

Das Album soll die gesamte musikalische Geschichte der Band abdecken und wird eine sorgfältig kuratierte Auswahl der besten Songs aus fünf Jahrzehnten enthalten, neu eingespielt – teilweise mit namhaften musikalischen Überraschungsgästen und Wegbegleitern, sowie mit einigen besonderen, bisher nicht so oft gespielten Tracks.



Wolf Hoffmann kommentiert:

"Es ist eine unglaubliche Ehre, auf fünf Jahrzehnte Musik Karriere zurückblicken zu können und unsere Musik mit so vielen Menschen zu teilen. Aber nichts währt ewig und wer weiß wie lange wir noch touren werden. Diese Tour wird etwas ganz Besonderes, denn wir finden 50 Jahre ACCEPT ist ein sehr guter Grund um stilvoll zu feiern!

Wir wollten etwas schaffen, das die Essenz von ACCEPT einfängt und gleichzeitig unseren treuen Fans etwas Neues bietet. Dieses Album ist eine Hommage an unsere Reise und an alle, die uns auf diesem Weg begleitet haben."



Fans können sich auf eine einzigartige Bühnenshow mit Überraschungsgästen freuen, die die größten Hits der Bandgeschichte sowie selten gespielte Songs umfasst.



Schon 2024 könnt ihr ACCEPT auf Tour erleben, hier die Europa-Daten der Humanoid Tour 2024, mit PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS:



17.10.24 TR – Istanbul / KCP

18.10.24 MA – Malta / Aria Complex

23.10.24 ES – Barcelona / Rattmatazz 1

24.10.24 ES – Madrid / La Riviera

25.10.24 ES – Murcia / Gamma

26.10.24 ES – Pamplona / Totem

28.10.24 FR – Toulouse / Le Bikini

29.10.24 FR – Lyon / Transbordeur

31.10.24 BE – Antwerp / Trix

01.11.24 FR – Paris / Elysee Montmartre

02.11.24 CH – Lausanne / Les Docks

03.11.24 CH – Zürich / Komplex

05.11.24 DE – Saarbrücken / Garage

06.11.24 DE – Oberhausen / Turbinenhalle

07.11.24 DE – Langen / Stadthalle

09.11.24 AT – Vienna / Simm City

12.11.24 DE – München / Backstage

13.11.24 DE – Berlin / Huxleys

15.11.24 DE – Neu-Ulm / Ratiopharm Arena

16.11.24 DE – Geiselwind / MusicHall

19.11.24 PL – Krakow / Studio

20.11.24 DE – Gera / KuK

21.11.24 DE – Bremen / Aladin

24.11.24 DK – Copenhagen / Vega *

25.11.24 NO – Oslo / Rockefeller *

26.11.24 SE – Gothenburg / Trädgår'n *

28.11.24 SE – Skövde / Valhall *

29.11.24 SE – Karlstad / Nöjesfabriken *

30.11.24 SE – Stockholm / Fryshuset *



*mit SISTER SIN statt PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

