ABSTRAKT ALGEBRA mit Re-Release

GMR Music hat es sich zur Aufgabe gemacht, das selbstbetitelte Debüt von ABSTRAKT ALGEBRA, eine absolute Perle für Freunde alter CANDLEMASS-, KING DIAMOND- und anderer Klassikerklänge, wiederzuveröffentlichen.

Das Ganze erscheint im edlen Digipack mit Bonustracks und natürlich einem remasterten Sound von Patrick W. Engel.

Anbei die Trackliste:

01. Stigmata

02. Shadowplay

03. Nameless

04. Abstrakt Algebra

05. Bitter Root

06. April Clouds

07. Vanishing Man

08. Who What Where When



Bonustracks:



09. Remulus And Romus

(Studio Outtake)

10. Nameless (Demo)

11. Shadowplay (Demo)